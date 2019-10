Stiri pe aceeasi tema

- Comisia considera ca acordul incalca competenta exclusiva a UE in domeniu, cu atat mai mult cu cat schimbul de astfel de date intre statele membre este reglementat de deciziile Consiliului de la Prum (Deciziile 2008/615/JHA si 2008/616/JHA ale Consiliului). Statele membre vizate au la dispozitie…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a trimis scrisori de punere in intarziere catre 15 state membre UE, printre care se numara si Romania, in care le cere acestora sa-si respecte obligatiile de raportare, conform legislatiei UE in domeniul deseurilor, informeaza un comunicat de presa. Legislatia UE in…

- "Oricat ar incerca dansa sa o dea pe patriotism si ca e impotriva Romaniei... Nu. Eu cred ca am actionat in interesul Romaniei, ferind Romania de o astfel de reprezentare in Comisia Europeana. Clar, Romania va avea o reprezentare in Comisia Europeana, dar nu putem merge cu oameni care fac jocuri”,…

- Domnul primar Toader Mugur Mihai vine in sprijinul locuitorilor sectorului 2 care iși fac curațenie in case și ii anunța ca sambata, 28 septembrie 2019, pot depozita din nou deșeuri voluminoase și DEE-uri in fața imobilelor de domiciliu, de unde vor fi ridicate gratuit de catre S.C. Supercom…

- Municipiul Iași da tonul curațeniei de toamna! O noua campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice va avea loc in municipiu in perioada 23 septembrie – 11 octombrie. Ieșenii au ocazia sa scape gratuit de deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) participand…

- Incepand cu luna august, o noua organizatie de transfer responsabilitate in domeniul gestiunii deseurilor electrice si electronice, Respo DEEE, a fost licentiata de Ministerul Mediului pe piata din Romania.

- Incepand cu luna august, o noua organizatie de transfer responsabilitate in domeniul gestiunii deseurilor electrice si electronice, Respo DEEE, a fost licentiata de Ministerul Mediului pe piata din Romania. Activitatea Asociatiei Respo DEEE (www.respo.ro) are drept obiective preluarea responsabilitatii…

- Primarul Mihai Mugur Toader vine in sprijinul locuitorilor sectorului 2 care iși fac curațenie in case și ii anunța ca sambata, 27 iulie 2019, pot depozita din nou deșeuri voluminoase și DEE-uri in fața imobilelor de domiciliu, de unde vor fi ridicate gratuit de catre S.C. Supercom S.A. intre orele…