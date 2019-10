Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan trece printr-o perioada destul de dificila privind conturile de socializare. In urma cu doar cateva luni vedete le-a creat o pagina de instagram celor doua fetițe. Acum, pagina a disparut, iar numele a fost inlocuit cu al unui arab.

- Numele emblematic al fotbalului iesean, Vasile Simionas, a depasit o cumpana importanta din viata sa. Fostul mare jucator si antrenor a trecut cu bine peste o operatie la care a fost supus. "In ultima perioada nu m-am simtit prea bine. In urma cu cinci luni, doctorii ieseni Rotar si Rezus m-au diagnosticat…

- In aceasta dimineața, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 50 ani cu privire la faptul ca, in perioada 01.10.2019, ora 16:30 – 02.10.2019, ora 06:30, i-a fost sustras autoturismul (proprietatea soției sale), care era parcat in parcarea unui supermarket din Deva.…

- Un tanar a spart in noaptea de 23 spre 24 septembrie clubul Motor"s Pub, de pe strada Universitații, dupa sediul ISU Suceava. Conform administratorului localului, hoțul a intrat pe un geam, a furat bani și sticle de bautura, insa nu a plecat imediat. Tanarul, probabil in stare avansata de ...

- „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar din comuna Holboca banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in ziua de 8 septembrie, acesta ar fi patruns in locuinta unei femei de 70 de ani,…

- Este unul dintre cei mai apreciati artisti de la noi. Este iubit, respectat, iar fanii ii sunt, de fiecare data, la picioare. Ei bine, nu totul este roz in viata lui Fuego, pentru ca despre el vorbim.

- Un barbat care este suspectat ca a spart sediul Poliției Cornu, din Prahova, de unde ar fi furat componente IT și corpuri delicte, a fost prins de polițiști, acesta fiind cercetat de polițiști și intr-un dosar de inșelaciune, transmite MEDIAFAX.Citește și: A ieșit la suprafața! Fosta firma…

- Politistii din Prahova au reusit sa-l prinda pe cel care a intrat prin efractie in sediul Politiei din comuna prahoveana Cornu. Barbatul era cercetat intr-un dosar de santaj. Este suspectat ca a vandut bilete false la Neversea.