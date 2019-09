Ciuperci cu sos alb Ingrediente ciuperci cu sos alb 2 cutii de ciuperci 1 cutie lapte faina ulei brinza topita patrunjel bulion condimente piper usturoi Mod de preparare ciuperci cu sos alb Ciupercile se scurg, se spala in strecuratoare si se fierb 25 de minute in apa cu o lingurita de condiment. Intr-o oala se pune laptele la fiert, cand e gata se adauga faina, se amesteca cu telul la foc mic, se adauga cuburile de branza topita si se mai lasa la fiert 10 minute. Apoi se adauga piper alb, usturoi si condimente dupa gust. La final… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

