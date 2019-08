City Insurance a plătit în primele şapte luni daune totale de 143 de milioane de euro Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance a platit in primele sapte luni daune totale de 143 de milioane de euro, echivalentul a 681 milioane de lei, corespunzator unui numar de 93.761 de dosare, informeaza compania. Potrivit companiei, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance a raportat prime brute subscrise în valoare de 239 de milioane de euro, echivalentul a 1,132 miliarde de lei, iar numărul poliţelor emise s-a ridicat la 4,07 milioane. Datele oferite de companie vin ca reacţie în urma unor articole apărute în presă cu… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

