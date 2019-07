Circa 50 de elevi din Germania au forţat intrarea într-o secţie de poliţie pentru a elibera un coleg beat Agentii de paza de la o scoala din orasul Starnberg, din sudul Germaniei, au chemat politia dupa ce un elev care consumase alcool a devenit agitat la o petrecere de ramas bun.



Sositi la fata locului, politistii au incercat sa-l calmeze insa nu au reusit, asa ca au decis sa il ia in custodie.



Baiatul abia fusese adus la sectia de politie, cand un grup de colegi a incercat sa forteze intrarea in cladire.



Elevii au incercat sa sparga usa din fata si, pentru ca nu au reusit, au inceput sa arunce cu sticle, spargand o fereastra, a indicat politia.



