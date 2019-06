Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- Zi cu ghinion pentru USR - PLUS. Mitingul ar trebui sa inceapa la ora 16.00, dar este rupere de nori in București. Ramane de vazut cați oameni se vor strange la manifestare. Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua…

- Alianta 2020 USR PLUS incheie campania electorala in Parcul Izvor cu un miting electoral la care va fi prezent si liderul ALDE din Parlamentul European Guy Verhofstadt. Este un eveniment atipic, organizatorii anuntand ca participantii pot sta pe iarba, la picnic, pot juca badminton cu reprezentantii…

- Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianta 2020 USR PLUS. Organizatorii anunta ca mitingul va fi unul…

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru. "Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Craiova, ca alegerile europarlamentare din 26 mai trebuie sa reprezinte un moment de referendum in care romanii sa aleaga ce directie doresc pentru Romania. Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte…