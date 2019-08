Stiri pe aceeasi tema

- Alpinist decedat in Muntii Fagaras Transfagarașan. Arhiva foto: Razvan Stancu. Alpinistul român Zsolt Torok, care a disparut în Muntii Fagaras, a fost gasit decedat, astazi, de salvamontisti. Potrivit sefului Salvamont Sibiu, Adrian David, alpinistul aradean, în vârsta…

- Alpinistul nepalez Nims Dai a reusit ascensiunea muntelui Nanga Parbat (8.126 m), din Himalaya, fiind al saptelea varf de peste 8.000 m cucerit in ultimele trei luni, informeaza cotidianul L'Equipe potrivit Agerpres. Nims Dai isi continua astfel tentativa de a dobori un record istoric, ascensiunea…

- Alpinistul argesean Teo Vlad a ajuns miercuri 22 mai pe Everest, cel mai inalt varf din lume (8848 metri). Performanta exceptionala a lui Teo Vlad a fost anuntata pe Facebook de colegul si prietenul sau Zsolt Torok. „Veste buna! Felicitari Teofil Vlad. Nepal -Everest Summit -Succes!!! . Teo Vlad a ajuns…

- Alpinistul timișorean Horia Colibașanu a decis sa se intoarca acasa din aventua din Himalaya, alaturi de colegii sai de echipa, Peter și Marius. Nu au prins fereastra de vreme buna pentru ascensiunea finala pe varful Dhaulagiri din Himalaya, de 8.167 de metri. Din cauza vremii și a vantului puternic,…