- In Bacau, dar si in satele limitrofe, sunt copii ai unor familii cu o situatie financiara atat de precara, incat o jucarie reprezinta un vis neimplinit. Unii dintre ei nu merg nici macar la gradinita unde ar fi putut avea jucarii. Pe de alta parte sunt familii ale caror copii au crescut si au ramas…

- In organizarea Colegiului Național „Ferdinand I” Bacau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Casa Corpului Didactic Bacau, Centrul Europe Direct Bacau, luni, 20 mai, a avut loc un seminar international 4 SCHOOLS- THE SAME LOVE 4 EDUCATION, in cadrul caruia…

- Timp de o saptamana, 26 de copii si 9 profesori din Italia, Malta, Spania si Olanda vor trai o adevarata aventura in padurea de la Slanic Moldova. Cei 36 de straini sunt oaspetii Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau, in cadrul proiectului Erasmus + „Sustain European Culture and Environment in an App”,…

- Dupa ce prof. Doina Marinov, director cu detașare in interesul invațamantului la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” din Bacau, și-a inaintat demisia la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) in luna martie a acestui an, asta dupa ce, așa cum a prezentat Deșteptarea, anul trecut, cam tot prin martie,…

- 11 persoane au fost ranite, din care doua sunt in stare de inconstienta, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, informeaza ISU Cluj. “Din cele 11 victime, opt sunt minori, iar pana in momentul de fata au fost transportate la UPU patru”,…

- Luni, 1 aprilie, la sala Ateneu, s-a desfașurat un spectacol caritabil organizat de elevii Colegiul Național “Ferdinand I”, care au dorit astfel sa marcheze Ziua internaționala a Conștientizarii Autismului, sarbatorita in fiecare an pe data de 2 aprilie. Cei prezenți au putut sa urmareasca mini scenete…

- La data de 28 martie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Bacau au depistat un barbat, de 33 de ani, din municipiul Bucuresti, care transporta cu un autoturism, pe DN 2 A, in comuna Cleja, 39.840 de țigarete, susceptibile a proveni din contrabanda, care nu…

- Pe vremea mea se facea școala. Cam așa gandesc majoritatea celor trecuți de 50 de ani. Modificari in sistemul de invațamant s-au facut puține inainte de ’90: varsta de mers la școala s-a redus la 6 ani din 1955, prima treapta de liceu a fost introdusa in 1978. Tot atunci s-a desființat și invațamantul…