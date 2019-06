Cel puţin 17 morţi şi 19 răniţi în urma intemperiilor care au afectat statul indian Uttar Pradesh Decesele au fost inregistrate in ultimele 36 de ore dupa ce ploile musonice au lovit mai multe parti ale acestui stat din nordul Indiei. 'Cele mai multe victime au fost inregistrate la Hardoi, unde trei agricultori aflati pe camp au murit loviti de fulger. De asemenea, fulgerele au provocat cate doua decese in districtele Sitapur si Jalaun si unul la Badayun', a precizat postul de radio. Potrivit responsabililor Departamentului meteorologic, in ultimele 24 de ore musonul a ajuns in regiunile Ruhelkhand si Tarai din respectivul stat. 'Mai multe districte, printre care Shahjahanpur, Bareilly,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie imensa: sunt cel putin 25 de morti si 25 de raniti dupa ce un autocar a cazut in prapastie Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata atunci cand autobuzul cu care calatoreau a cazut intr-o prapastie din statul Himachal Pradesh, situat in nordul Indiei, informeaza dpa. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Cel putin 7 copii sunt dati disparuti dupa ce un vehicul care transporta 29 de persoane a cazut intr-un canal joi in statul indian Uttar Pradesh (nord), a afirmat politia, citata de agentia Xinhua potrivit Agerpres. Potrivit politiei indiene, 22 de persoane au fost salvate din canal si continua…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

- Temperaturile intr-un oraș indian au depașit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile dupa ce zona a fost lovita de un val mortal de caldura, scrie AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50.3 grade Celsius la umbra in localitatea Churu in statul Rajasthan. Temperaturile imposibil de suportat…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste il spulbera pe colegul…

- Principala formatiune rivala, Partidul Congresului, va avea doar 52 de deputati, iar liderul sau, Rahul Gandhi, nu a fost ales in noul legislativ in circumscriptia sa traditionala din statul Uttar Pradesh din nord, unde a pierdut in fata unei reprezentante a BJP. El va fi totusi deputat, deoarece…

- BJP a obtinut cel mai bun rezultat din istorie si va avea 303 parlamentari din totalul de 542.Principala formatiune rivala, Partidul Congresului, va avea doar 52 de deputati, iar liderul sau, Rahul Gandhi, nu a fost ales in noul legislativ in circumscriptia sa traditionala din statul Uttar…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters,…