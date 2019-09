Cea mai mare pictură colectivă din Elveţia va fi expusă la Bucureşti Lucrarea „Togetherness”, cea mai mare pictura colectiva din Elvetia, va fi expusa la Bucuresti, pe 20 septembrie, la Acuarela. Proiectul „Togetherness” a inceput in iunie 2019 in Basel (Elvetia), cu 42 participanti de varste si nationalitati diverse. Dupa o saptamana, lucrarea a fost declarata „cea mai mare pictura colectiva din Elvetia”. Pentru a continua calatoria europeana si pentru a asigura continuitatea picturii, ultimele 3 planse au fost trimise la urmatorul atelier - Painting Room Bucuresti. Aici, la inceputul lunii iulie 2019, ele au devenit plansele de start ale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Painting Room Bucuresti aduce la Acuarela, vineri, 20 septembrie, de la 19:00, proiectul Togetherness - cel mai mare tablou colectiv din lume care a inceput in Elvetia si a continuat in Romania. Proiectul #togetherness a inceput in iunie 2019 in Basel, Elvetia cu 42 participanti de varste…

- Libra Association, proiect creat la initiativa Facebook, vrea sa obtina licenta de plati in Elvetia pentru criptomoneda Libra, a anuntat miercuri autoritatea de reglementare financiara FINMA, notand ca amploarea serviciilor planificate va necesita o supraveghere extinsa, transmite Reuters, potrivit…

- Graficiana ADRIANA POP (Cluj-Napoca) este marea caștigatoare a Concursului Național de Arta „Imaginile lui Enescu”, la care au participat in total 131 artiști consacrați și 49 de artiști tineri. Lucrarea clasata pe primul loc este Suita nr.3 pentru pian și a intrunit cele mai multe puncte, conform opiniilor…

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania ndash; Cultul Mozaic si Fundatia Filderman pentru Educatie, Cultura si Arta in parteneriat cu Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernul Romaniei, organizeaza in perioada 26 31 august 2019, la Constanta, cea de…

- Proiectul le ofera vizitatorilor ocazia sa ramana peste noapte in camera care reproduce in realitate aspectul camerei surprinse de Hopper in tabloul Western Motel, pictat in 1957. Lucrarea va fi imprumutata de muzeu de la Galeria de Arta a Universitatii Yale. Proiectul face parte dintr-o serie de demersuri…

- Retrurul este programat la 30 iulie, de la ora 20.00, la Netanya. CFR Cluj s-a calificat in acaesta faza dupa ce a eliminat campioana Kazahstanului, Astana, scoruri 0-1, in deplasare si 3-1, acasa. Programul mansei I a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor este urmatorul: Marti, 23 iulie…

- Cel mai mare tablou colectiv din Romania, parte a unui proiect paneuropean care a luat startul in Elvetia, a fost realizat la inceputul lunii iulie la Bucuresti. Opera de arta colectiva a fost creata de 42 de copii si adulti, in perioada 1-7 iulie, intr-un studio de pictura din Bucuresti,…

- Romanii se pregatesc sa creeze cel mai mare tablou colectiv din tara, o opera de arta ce se va alatura unui proiect social paneuropean, menit sa calatoreasca timp de un an pe integul continent si sa adune inspiratie din fiecare cultura. Proiectul poarta numele de #Togetherness si a inceput…