Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la inființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, in perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2019, la Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Covasna și Izvoru Mureșului, vor fi organizate mai multe manifestari de cultura și spiritualitate romaneasca, grupate sub…

- De peste un sfert de veac, județele Covasna și Harghita au devenit gazde primitoare ale unei manifestari științifice de larg ecou in spațiul romanesc: Sesiunea naționala de comunicari stiintifice Romanii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultura. Civilizatie. Evenimente de inalta ținuta științifica,…

- Cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la inființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, in perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2019, la Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Covasna și Izvoru Mureșului, vor fi organizate o suita de manifestari de cultura și spiritualitate romaneasca grupate sub…

- Implinirea, in anul 2020, a 80 de ani de la impunerea de catre statele fasciste europene a hotararilor Dictatului de la Viena din 30 august 1940, ne ofera prilejul de a realiza o trecere in revista a studiilor aparute, in principal, in publicatiile romanesti din actualele judete Covasna si Harghita,…

- Romani din comunitatile istorice, alaturi de credinciosi din intreg judetul Harghita, dar si din alte zone ale tarii, au participat joi, la Izvoru Muresului, la hramul Manastirii „Adormirea Maicii Domnului”, supranumita si manastirea romanilor de pretutindeni. Liturghia prilejuita de marea sarbatoare…

- Doamna profesor universitar Coco Palet, o stralucita specialista in Civilizatie europeana veche, indrumatoare de doctorate in domeniul Studii culturale (un domeniu, vai, atat de oropsit de "registrele calificarilor nationale" din tara noastra!), lua, la un moment dat, o decizie revolutionara de combatere…

- Inceputul campaniei din 1941 seamana cumva cu cel al campaniei din 1916. Chiar mai mult decat atat. Daca in 1916 in numai cateva zile ofensiva armatei romane se impotmolise, dupa o patrundere pe teritoriul Transilvaniei de aproximativ 60 km, in 1941, cele doua armate romane, 3 si 4, impreuna cu Armata…

- Conform proiectului, disciplina "Educatie si cultura media" va fi obligatorie, cu notiuni de baza in clasa a VI-a, o ora pe saptamana si notiuni mai aprofundate in clasa a IX-a, tot o ora pe saptamana. Aceasta ar urma sa fie predata de profesorii de Limba romana, Istorie, Cultura civica sau Filosofie,…