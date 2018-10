Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, luni, ca remanierea guvernamentala nu reprezinta o solutie, pledand pentru schimbarea Cabinetului condus de Viorica Dancila pana la 1...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a a avut in aceasta seara o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Convorbire telefonica a avut loc la inițiativa șefului Guvernului israelian și a avut ca subiect relațiile romano-israeliene și vizita de stat pe care acesta trebuia sa o aiba in Romania…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia pentru cultura din Camera, ca asteapta evaluarea prim-ministrului Viorica Dancila si ca a rezolvat, „din punct de vedere al legalitatii”, toate proiectele de la minister.„Am auzit ce se…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a declarat marti ca este important ca prim-ministrul Viorica Dancila sa faca evaluarea membrilor Cabinetului, urmand sa decida care dintre ministri raman in functie. "Am auzit si eu ce se vehiculeaza in spatiul public, dar asa…

- Romania este aliat ferm si responsabil al Statelor Unite, iar pentru dezvoltarea cooperarii in cadrul Parteneriatului Strategic este nevoie de cat mai multe investitii, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Palatul Victoria, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu cu delegatia Consiliului…

- Preșdintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanța de urgența pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%.Fost sef ANAF, reactie dura…

- Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea si consilierul premierului Viorica Dancila pregatesc un tun financiar de 100 miliarde de lei, prin stergerea datoriilor unor companii de stat care au mari restante la pensii.

- Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, a folosit, intr-o conferinta de presa tinuta la Federatia de Sah, cuvantul „tricoaie” in loc de „tricouri”, precizarea fiind facuta in contextul Centenarului. „Este anul Centenarului, avem 100 de ani de la Marea Unire și…