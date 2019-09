Ce angajamente are UE după adoptarea Rezoluției ce condamnă Pactul Ribbentrop - Molotov Din cei 653 de europarlamentari prezenți, 535 au votat pentru adoptarea rezoluției. Iata textul Rezoluției Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei: „-Reamintește ca, așa cum se prevede la articolul 2 din TUE, Uniunea se intemeiaza pevalorile respectarii demnitații umane, libertații, democrației, egalitații, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minoritaților; reamintește ca aceste valori sunt comune tuturor statelor membre; … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a salutat adoptarea, joi, de catre Parlamentul European a rezoluției prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov incheiat intre Uniunea Sovietica și Germania nazista, semnat la 23 august 1939.„Președinte Romaniei, Klaus Iohannis, saluta Rezoluția referitoare…

- Podul care ar putea scoate Brexitul din impas. Boris Johnson vrea sa lege Irlanda de Nord de Regat Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a reluat o idee pe care a discutat-o anul trecut, cand era ministru de Externe, aceea de a construi un pod care sa lege Scoția de Irlanda de Nord, fapt care ar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit marti pe premierul Republicii Mali, Boubou Cisse, pentru a discuta despre cooperarea in domeniul securitatii, impotriva gruparilor jihadiste, care isi continua atacurile in pofida a mai mult de zece ani de interventie internationala, informeaza AFP. Aflat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis prim-ministrului japonez Shinzo Abe, joi, ca legaturile militare pe care Tokyo le are cu Statele Unite si alte probleme fac dificila semnarea unui acord de pace care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters.

- Fundasul Vlad Chiriches a fost titular in meciul amical pe care echipa lui, Napoli, l-a castigat, duminica, la Edinburgh, cu scorul de 3-0, cu campioana Europei, Liverpool, potrivit news.roCapitanul nationalei Romaniei a fost inlocuit la pauza cu Manolas. "Ce meci!", a postat Chiriches pe…

- Detaliile cutremuratoare legate de dispariția și moartea tinerelor Mihaela Melencu și Alexandra Maceșanu au scos la iveala un posibil criminal foarte feroce. Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, are 67 de ani, familie, dar care nu locuiește cu el, o casa insalubra. In curtea și-n casa lui au fost descoperite…

- Ursula von der Leyen, viitorul președinte al Comisiei Europene, a avertizant impotriva comportamentului incorect fața de statele membre UE care se afla in est, relateaza site-ul agenției Dpa."In centrul și estul Europei, multe state au sentimentul ca nu sunt acceptate complet", a declarat ...

- Potrivit politiei, citata de France Presse, septuagenarul a provocat un incendiu in interiorul vehiculului sau parcat in fata ambasadei, inainte de a muri la spital. Douazeci de sticle cu gaz au fost gasite in masina sa. Presa locala a relatat ca tatal vitreg al septuagenarului a fost o victima a…