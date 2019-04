Stiri pe aceeasi tema

- China a acceptat marti sa abordeze o problema care ingrijoreaza Uniunea Europeana, si anume subventiile de stat acordate firmelor industriale, a anuntat marti presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dupa intalnirea cu premierul chinez Li Keqiang, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro."Ambele…

- Curtea Constitutionala a Romanie stabilit, marti, ca sunt neconstitutionale dispozitii din Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice referitoare la confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienta legala. Judecatorii…

- Legea pensiilor este parțial neconstituționala, astfel ca actul normativ se va intoarce in Parlament pentru reexaminare, a decis, miercuri, Curtea Constituționala, care a admis astfel o solicitare a deputaților de la PNL și USR, potrivit...

- USR sustine ca, prin decizia pronuntata miercuri, Curtea Constitutionala a dat dreptate Opozitiei in ceea ce priveste Legea pensiilor, iar actul normativ este "doar o inselatorie", potrivit agerpres.ro.

- "E o victorie de etapa, dar am convingerea ferma ca se va incerca din nou, in alta maniera, de aduce la bun sfarsit, de catre initiatori, in sensul obtinerii efectelor pe care le doresc: revizuirea tuturor dosarelor care au avut la baza aceste protocoale secrete", a afirmat Gorghiu, vineri, la Senat.…

- Curtea Constitutionala a decis miercuri ca pensia speciala a lui Victor Ciorbea – de aproape 30.000 de lei – este neconstitutionala si au trimis actul normativ Parlamentului, au declarat surse din CCR citate de G4Media.ro. Motivul respingerii a fost ca nu se poate ca pensia Avocatului Poporului sa se…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, ale PNL, USR si ICCJ in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente, au declarat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Legea initiata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu privind desecretizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente.