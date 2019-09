Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal la Romania TV, dupa ce avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lasconschi, și avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, s-au certat in direct. Audirea lui Dinca a fost sistata astazi, dupa ce Lasconschi a parasit camera fara sa anunțe. Avocatul lui Dinca susține ca lucrurile nu stau…

- Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, a spus ca a ieșit de la audiere o singura data cu incuviințarea procurorului, și nu de mai multe ori, așa cum susține avocatul familiei Luizei. Lascoschi mai precizeaza ca Tonel Pop „vrea mereu circ”, conform Mediafax.Citește și: BREAKING…

- Veste de ultima ora de la audierile lui Gheorghe Dinca. Dupa ce vreme de cateva ore bestia din Caracal a refuzat sa mai ofere informații care sa duca la aflarea adevarului privind dispariția Luizei Melencu și a Alexandrei Maceșanu, in urma cu puțin timp audierile au fost suspendate cu totul pentru…

- "Discutia asta cu aparitia doamnei Marinela in direct este faimoasa miscare #meetoo din SUA, in care persoane care au fost harțuite sau violate, in urma cu 20, 30, 40 de ani au aparut si au vorbit. Vad ca in Caracal violul este aproape un mod de viata. Cred ca s-a facut, astazi, in audio-vizualul…

- Avocatul Tonel Pop, care reprezinta familia Luizei, a rugat luni autoritatile sa-l pazeasca bine pe Gheorghe Dinca astfel incat acesta „sa nu fie sinucis”.„Rog sa fie foarte bine pazit, sa nu fie sinucis”, a zis avocatul familiei Luizei. El a mai cerut, de asemenea, ca Dinca „sa nu fie scos…

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privința avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca și a facut și un selfie, spun surse judiciare pentru Mediafax. Inițial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza.…

- Avocatul Tonel Pop a vorbit in direct la Romania TV despre posibilitatea inchiderii dosarului lui Gheorghe Dinca dupa ce acesta ar fi precizat ca trupul uneia dintre fete s-ar afla intr-o padure. Intre timp anchetatorii au inceput sapaturile la Caracal in curtea suspectului. ”In acest moment…