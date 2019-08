Cazul Caracal. Bunicul Luizei Melencu, scandal în direct la România TV Pe un ton ridicat, bunicul Luizei Melencu s-a aratat revoltat in direct la Romania TV despre faptul ca au trecut mai bine de cinci luni de cand nu știe nimic de nepoata sa. Mai mult, barbatul a precizat ca autoritațile continua sa nu informeze familia cu privire la stadiul actual al anchetei. ”In statul acesta cine conduce? Instituțiile statului sau acest mafiot? Cu ce drept ne aburesc și ne mint tot timpul. Sa spuna lucrurilor pe nume. Sunt oameni vinovați, sunt atatea dovezi concludente, sa spunem lucrurilor pe nume. Sa plateasca și sa facem curat in țara asta. Nu se poate sa plateasca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

