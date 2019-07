Stiri pe aceeasi tema

- Cat a stat dupa gratii, Matteo Politi a ramas fara prieteni, fara bani, dar și fara iubita. Ioana, femeia care i-a jurat sa il apere pana in panzele albe, l-a parasit și s-a intors impotriva lui cu acuzații grave.

- Beyonce de Romania a trecut prin multe sacrificii de dragul frumuseții și, dupa ce a fost la un pas sa iși piarda și viața din cauza implanturilor mamare, acum fosta iubita a lui Nicolae Guța pare ca a abordat un stil mai natural.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marți ca nu a primit niciun raspuns din partea lui Iohannis pe tema remanierii, precizand ca, daca nu va primi un raspuns in aceste zile, dupa Summitul de la Sibiu il va suna.„Nu am primit inca. Probabil dl președinte este ocupat cu summitul.

- Andra este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi, care ridica fanii in picioare prin muzica sa. Cu toate ca toata lumea o știe cu acest nume, in buletinul vedetei scrie altceva!

- Barcelona și Liverpool se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in cea de-a doua semifinala din Champions League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Inaintea meciului din aceasta seara, Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a dialogat…

- Lumina Sfanta adusa in Romania de la Ierusalim a ajuns la Iasi in cursul serii de sambata. Inainte de miezul noptii a fost citit un canon special pentru aceasta zi, dupa care in interiorul catedralei s-au stins toate luminile, cu exceptia celei din altar. IPS Teofan a aprins lumanarea, apoi s-a adresat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, dupa ce seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru…