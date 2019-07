Stiri pe aceeasi tema

- Dorința de reformare a parrtidului a fost comentata de Bogdan Chirieac, miercuri dupa amiaza, la Antena 3: ”Exista o singura direcție: ori rezista aceste trei saptamani care sunt critice, ori partidul merge in opoziție. Sa vedem daca-și va reveni pana in 2020. Ori se strange tot partidul in…

- "Multi viteji se arata dupa ce a intrat Liviu Dragnea la inchisoare. Cand era acolo, erau numai unanimitati in CExN. Eu am inteles, din informațiile colaterale, ca Oprișan si-am mai exprimat pe la colturi niste nemultumiri fata de Liviu Dragnea, dar cand a fost vorba de voturi sau despre oameni ai…

- Imediat dupa alegerile europarlamentare, Victor Ponta a lansat ideea de a reveni in fruntea Camerei Deputaților, insa acest lucru nu e chiar atat de simplu, iar situația a fost prezentata de analistul politic Bogdan Chirieac: ”Mișcarile pe care le face Victor Ponta sunt indreptate intr-o singura…

- "Puterea nu mai este in mediul politic in randul celor democratic alesi. Romania se intoarce la epoca catuselor. Despre ce vorbim? S-a dat o decizie politica in cazul Dragnea. Sunt absurde si procesul si sentinta. Orice incercare a doamnei Dancila, acum, de a salva Guvernul se loveste tot de o decizie…

- „Il stim toti pe Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani si am trait niste vremuri in care Kovesi se vedea sabia justitiei. (...) Declaratiile lui Ponta (de la audierea din Sectia de anchetare a magistratilor, n.r.), chiar daca punctual vizeaza o conversatie la care am participat si eu cu doamna Kovesi,…

- Renate Weber a plasat toate aceste atacuri in contextul candidaturilor acestora pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. „Și Manfred Weber și Timmermans sunt candidați, unul din partea popularilor, celalalt din partea socialiștilor. Ei se bat intre ei. Eu sper din suflet ca președintele…

- Dupa observația analistului politic Bogdan Chirieac cu privire la cea mai importanta nerealizare a președintelui Klaus Iohannis, ca n-a reușit sa puna capat epocii Basescu, președintele PRO Romania, Victor Ponta, a facut un comentariu, in cadrul interviului DCNews. ”O sa zica lumea ca sunt…

- "Cred ca mai putem adauga o intrebare, care sa implice modificarea unei legi, nu modificarea Constituției. Am propus ca președintele sa analizeze daca dorește sa introduca: reducerea numarului de parlamentari la 300, adica 200 de deputați și 100 de senatori, daca sunt de acord cu eliminarea pensiilor…