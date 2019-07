Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Dor Marunt, din județul Calarași, dupa un accident intre o mașina și un camion. Nu au fost inregistrate victime, conform Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Traficul rutier pe autostrada A2, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta este restrictionat, pe banda doi - la kilometrul 159 (Cernavoda), din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, traficul rutier pe autostrada A2, pe sensul de mers Bucuresti ndash; Constanta, este restrictionat banda doi la kilometrul 159 Cernavoda , din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.In urma…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, este blocata, duminica dimineata, in urma unei tamponari intre patru autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Evenimentul a avut loc pe sensul catre Constanta al Autostrazii Soarelui, la…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA…

- Traficul se desfașoara cu dificultate, vineri, pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de mașini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic și Bușteni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti – Brasov,…

- Carambol pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 84, in care au fost implicate cinci mașini. In urma incidentului care a avut loc vineri, trei persoane au fost ranite. Traficul este ingreunat. "Pe sensul catre litoral al Autostrazii 2 Constanta – Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Vlad Tepes…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit, in ambele directii, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 100 Drajna, judetul Calarasi , pentru a permite unui echipaj de pompieri sa lichideze un incendiu produs la o autoutilitara,…