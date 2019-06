Când și de ce a decis Mihai Craiu să devină medic Medicul pediatru Mihai Craiu a dezvaluit ce anume l-a impins spre medicina și de ce a ales sa fie „doctorul copiilor”. „Am ajuns medic dintr-o intamplare. Eu ma pregateam de zor sa devin arhitect. Fusesem la Școala de Arte Plastice, toata adolescența mea a fost sub semnul artistic”, a declarat dr. Craiu. Insa se pare ca bunicul sau a decedat in urma unui malpraxis și, inainte de a-și da ultima suflare, i-a spus nepotului sau, care se pregatea sa devina arhitect, ca trebuie sa devina medic. „In clasa a X-a, bunicul care m-a crescut a murit in urma unei intamplari pe care acum aș denumi-o malpraxis:… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

