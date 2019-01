Canada i-a acordat azil tinerei saudite care a fugit de familia ei Canada a decis sa acorde azil unei tinere saudite de 18 ani care a fugit de familia ei, a anuntat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, a carui tara se afla intr-o disputa cu Riadul pe tema drepturilor omului, relateaza AFP. Rahaf Mohammed Al-Qunun afirma ca a dorit sa fuga de abuzurile psihologice si fizice din partea familiei sale. Ea se afla deja in drum spre Toronto, unde este asteptata sambata dimineata, cand premierul canadian a facut anuntul vineri. "I-am acordat azil. Suntem incantati sa facem acest lucru, deoarece Canada este o tara care tine cont cat este de important sa aperi drepturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

