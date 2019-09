Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei s-a calificat in optimile Campionatului European de volei feminin, desi a fost invinsa de Azerbaidjan cu scorul de 3-0 (25-15, 25-14, 25-21), joi, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in ultimul sau meci din Grupa C. Tricolorele au suferit al treilea esec in grupa…

- Nationala feminina a Romaniei a inregistrat azi al doilea esec in grupa C la Campionatul European. Croatia a castigat in fata „tricolorelor” cu 3-1 si si-a asigurat matematic calificarea in optimile de finala. Romancele au pierdut primul set cu 21-25, dar au egalat imediat situatia dupa 25-23 in actul…

- Romania a invins Ungaria in al doilea meci de la Campionatul European de volei feminin. „Tricolorele” au trecut cu 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) și au șanse mari sa mearga in faza urmatoare a competiției. Romania a facut un meci mare in sala Laszlo Pap din Budapesta, in fața a 3.000 de fani ostili.…

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de Finlanda cu scorul de 91-45 (27-12, 26-7, 23-9, 15-17), miercuri, in Grupa F a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Prishtina (Kosovo).Tricolorele veneau dupa 69-80 cu Turcia si 100-47 cu Kosovo.

- Reprezentativele de handbal pe plaja seniori si senioare ale Romaniei vor participa, in premiera, in perioada 2-7 iulie, la Campionatul European de beach handball, ajuns la editia cu numarul 11 si organizat in Polonia, la Stare Jablonski. Tricolorele sunt repartizate in grupa A preliminara, alaturi…