- ​Calin Popescu Tariceanu a declarat, marți, ca nu a vorbit luni, ci a avut doar un schimb de mesaje cu Liviu Dragnea înainte de condamnarea acestuia, pe care o considera „nedreapta”. ​„Am avut un schimb de mesaje. (Condamnarea -n.r.) mi se pare nedreapta, dar asta este…

- Calin Popescu Tariceanu a vorbit cu Liviu Dragnea, dar doar prin mesaje! Liderul ALDE a discutat cu fostul sau omolog de la PSD in ziua in care Dragnea a fost condamnat la inchisoare și a ajuns dupa gratii. Șeful Senatului nu e de acord cu decizia judecatorilor de la ICCJ in cazul lui Dragnea.”Dupa…

- Liviu Dragnea a fost huiduit dupa ce a plecat de la sediul PSD duminica seara, la o ora dupa inchiderea urnelor. Președintele PSD a precizat ca pleaca sa se intalneasca cu Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, alaturi de care formeaza coaliția guvernamentala. Liderul social-democrat a plecat dupa ora…

- Șeful Senatului a anunțat cand Puterea iși va anunța candidatul comun la alegerile prezindențiale de la finalul anului. Mai mult, Tariceanu a lansat atacuri in rafala și la adresa președintelui Klaus Iohannis. Calin Popescu Tariceanu se indeparteaza de Liviu Dragnea. Șeful PSD a spus ca va face un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Vaslui, despre sentinta in dosarul lui Dragnea, care se in urmatoarea zi dupa alegerile europarlamentare, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza…

- Liderul ALDE ataca PNL și spune ca „face tușa și viseaza sa fie scos din baltoaca electorala de ziariști reșapați” Un recent sondaj IMAS, realizat la sfarșitul lunii martie, arata ca președintele Iohannis se menține pe primul loc in clasamentul intenției de vot la prezidențialele din toamna, cu peste…

- ALDE nu va onora invitația la consultari lansata azi de președintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, printr-un comunicat oficial. In contextul refuzului ALDE de a merge la consultarile de la Cotroceni, este posibil ca si PSD sa decida boicotarea acestui demers.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca va convoca un referendum pentru 26 mai fiindca asa nu se mai poate. El a apreciat ca trebuie lasati cetatenii sa decida, pentru ca acesti pesedisti diletanti au pervertit semnificatia votului pe care l-au primit si incearca sa deturneze statul roman facand…