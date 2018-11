Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, referitor la acuzatiile conform carora in dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar ar fi fost inclusa si o solutie de clasare a unui dosar vizandu-l pe Klaus Iohannis, ca acea piesa din dosar era "o forma subtila sau mai…

- Calin Popescu Tariceanu a confirmat ca va participa marți, la ora 13, la audierile din comisia SPP. Fostul director al Serviciului de Protecție și Paza, Dumitru Iliescu, a declarat la audierile de saptamana trecuta ca Serviciul trebuia sa ia masuri in cazul supravegherii președintelui Senatului. „Ne-a…

- Avocatul lui Calin Popescu Tariceanu, Dan Apostol, sustine ca, presedintele Senatului a fost urmarit de catre procurori prin toate mijloacele, inclusiv prin plantare de microfoane in casa, in dosarul Microsoft, dar si in cauza cu privire la marturia mincinoasa. „A fost urmarit prin toate mijloacele,…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena3„A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda…

- Calin Popescu Tariceanu a fost achitat de ICCJ, care l-a judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de legea penala.

- Tariceanu, apel șocant catre membrii ALDE: ”Daca adversari politici vor razboi, atunci trebuie sa fim mobilizati si noi pentru un razboi!”, le-a transmis liderul ALDE membrilor partidului, miercuri, in cadrul Școlii de Vara a Femeilor din ALDE, care se desfașoara pe litoral. Președintele Senatului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, marti, ca a primit in cursul acestei zile o scrisoare de la directorul SRI, Eduard Hellvig, pe care nu o poate da publicitatii, dar care nu contine...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca nu a fost "instiintat" despre o tentativa de asasinare a liderului PSD, Liviu Dragnea. "Amenintare cu moartea, asa oficiala, ca sa zic, nu am primit. Sigur ca, in ultima perioada, ca urmare a radicalizarii pozitiilor in societate, a unora…