Cabral și soția sa își botează fiica. Ținutele alese de cei doi Prezentatorul de televiziune Cabral și soția sa, actrița Andreea Ibacka, iși boteaza fiica sambata. Pentru eveniment, cei doi au ales ținute cu totul speciale. Fericire mare in familia lui Cabral și a Andreei Ibacka. Aceștia o boteaza sambata pe fiica lor, Namiko. Pe contul sau de Instagram, prezentatorul de televiziune a publicat o fotografie in care apare alaturi de soția sa. Cei doi se afla in mașina, cel mai probabil in drum spre biserica. pPntru botezul micuței Namiko, Cabral și Andreea Ibacka au ales ținute asemanatoare portului tradițional romanesc. "Parinți. Botez romanesc. familie. Tradiții.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in familia șefului unui post de poliție!Barbatul și-a amenințat soția cu cuțitul, iar pe fiica sa a strangulat-o și a lovit-o de toți pereții. Ce pedeapsa va primi pentru faptele sale

- Mihai Morar și soția lui vor deveni din nou parinți. Cei doi au impreuna doua fetițe, gemene, in varsta de 10 ani. Prezentatorul tv a povestit despre cum s-a schimbat viața lui in ultimii ani și despre cum traiește cea mai frumoasa perioada. „Cred ca este prima iesire de cand am aflat ca sunt tatic.…

- Prezentatorul de televiziune Cabral și partenera sa de viața, actrița Andreea Ibacka, se pregatrez de botezul fiicei lor, Namiko. Evenimentul va avea loc in luna mai. Andrea Ibacka a dat toate detaliile despre botezul fiicei sale și a lui Cabral. "Botezul va fi in luna mai pentru ca asteptam sa se incalzeasca…

- Andreea Ibacka și Cabral Ibacka se pregatesc sa-și creștineze fetița. Cei doi o vor boteza cu numele Namiko, iar evenimentul va avea loc luna viitoare. Andreea Ibacka, in varsta de 33 de ani, și soțul sau, Cabral, 42 de ani, sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru botezul micuței lor. Cei…

- Mihai Mitoșeru are o relație speciala cu mama sa, insa soția lui are o relație absolut minunata. In mod surprinzator, femeia iși adora nora, demontand mitul conform caruia mamele de baieți sunt niște soacre greu de suportat. Camelia Mitoșeru și-a crescut singura fiul inca de cand avea cateva luni, iar…

- Geanina, tanara de 25 de ani din Buzau care era casatoritita cu Rudolf Heinz, va ramane cu o avere uriasa, dupa ce acesta s-a sinucis. Desi erau casatoriti de numai cateva luni, austriacul a avut grija ca ea sa duca de acum o viata de lux.

- Cabral a explicat care sunt persoanele care il motiveaza sa munceasca foarte mult. Printre acestea se afla și sora sa, Artemis, cu care acesta are o relație extraordinara. "Am unele zile lungi, lungi rau. Și aglomerate, indesate, sufocante, grele. Unele. Ei bine, dupa ce-s la treaba de la opt… cand…

- La sfarșitul lunii mai, Cabral și Andreea Ibacka iși vor boteza fetița, pe Namiko. Actrița a vorbit despre eveniment și a ținut sa precizeze ca nu va fi nimic fastuos. „La sfarșit de mai va fi. Am luat 9 kilograme. Nu-mi doresc ceva foarte sofisticat, o sa fie un eveniment intim, cu familia, cu cațiva…