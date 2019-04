Stiri pe aceeasi tema

- Un mexican care a pus la cale rapirea și uciderea soției sale pentru a nu fi nevoit sa divorțeze și sa ramana fara bunuri și-a primit sentința. Un barbat din Mexic a fost condamnat la ani grei de inchisoare dupa ce și-a ingropat soția de vie. Rene N. a fost condamnat la 51 de ani și 3 luni de inchisoare…

- Un detinut condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru omor a vrut sa iasa din pușcarie dupa doar… 2 ani! lJudecatoria Aiud a respins cererea petentului și a stabilit ca mai poate solicita eliberarea condiționata in 2036 Un condamnat la pedeapsa de 30 de ani inchisoare pentru comiterea infracțiunii…

- Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, prin rechizitoriul nr. 266 P 2017 din data de 22.03.2017, un barbat de aproximativ 50 de ani a fost condamnat definitiv, ieri, la doi ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa. Decizia a fost luata…

- Un barbat in varsta de 20 de ani a fost acuzat de viol si uciderea jurnalistei de televiziune bulgare Viktoria Marinova, a confirmat marti procuratura bulgara, informeaza DPA. "Acest caz s-a dovedit a fi pur...

- Un barbat in varsta de 20 de ani a fost acuzat de viol si uciderea jurnalistei de televiziune bulgare Viktoria Marinova, a confirmat marti procuratura bulgara, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro."Acest caz s-a dovedit a fi pur criminal", a declarat Rumiana Arnaudova, purtatoare de cuvant…

- O tanara din judetul Constanta a fost condamnata, in prima instanta, la pedeapsa de un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de uciderea nou nascutului savarsita de catre mama. In prezent, cauza se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta, instanta care va lua o decizie definitiva, primul termen…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat de 50 de ani, din judetul Constanta, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru omor. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Inculpatul a fost trimis in…