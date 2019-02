Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in proiectul de buget pe anul 2019 au fost alocate pentru investitii 49,65 miliarde de lei, adica 4,86% din PIB, in crestere cu 45% fata de 2018. "Asa cum am spus in mai multe randuri, 2019 va fi anul investitiilor. In proiectul de buget alocam 49,65…

- Proiectul bugetului de stat pe 2019 a fost finalizat si pus in dezbatere publica, joi seara. Potrivit cifrelor, mai multe ministere primesc bani in plus, precum Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Ministerul Transporturilor. Cea mai mare crestere se inregistreaza la Ministerul Fondurilor Europene,…

- FOTO – Mediafax Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 164,727 miliarde lei si cheltuieli de 254,115 miliarde lei credite de angajament si 199,584 miliarde lei lei credite bugetare, cu un deficit de 34,856 miliarde lei, transmite Mediafax. PIB estimat este de 1.022 miliarde lei, o inflatie…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi seara, proiectul bugetului de stat pe 2019 și proiectul bugetului de asigurari sociale, urmand ca cele doua acte normative sa fie aprobate sambata de Guvern. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe o creştere de 5,5% faţă de 2018,…

- In perioada ianuarie - octombrie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,991 de miliarde de euro, o crestere de 51,7%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata datele provizorii transmise vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.