Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a lovit, miercuri seara, cu masina alte sapte autoturisme parcate pe Calea Giulesti din Bucuresti, soferul refuzand testarea si urmand a fi dus la sediul Institutului National de Medicina Legala pentru recoltarea de probe, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Circulatia rutiera pe strada Vlaicu Parcalab, in perimetrul strazilor București și Alexei Mateevici, va fi restrictionata de astazi si pana la sfarsitul lunii martie.Traficul va fi suspendat din cauza lucrarilor de reabilitare a rețelei de canalizare.

- Un accident rutier a avut loc, luni, in Sectorul 5 al Capitalei, o femeie fiind lovita mortal.Conducatorul unui autocamion care se deplasa pe Prelungirea Ferentari, sens catre Calea Rahovei, la intersectia cu str. Erou Toma Constantin a surprins si accidentat o femeie de aproximativ 40 ani.…

- Circulatia tramvaielor este blocata, vineri, in zona statiei Dr. Grozovici din Capitala pe sensul catre Obor, dupa ce soferul unei masini a circulat pe linia de tramvai si a lovit un pieton, un barbat in varsta de 35 de ani, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca victima este constienta.

- Aproximativ 700 de autocare pline cu credinciosi vor ajunge in Bucuresti duminica, 25 noiembrie, pentru sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Drept urmare, Brigada Rutiera a Capitalei a decis sa restrictioneze circulatia pentru ca pelerinii sa poata ajunge la slujba de sfintire organizata la Catedrala…

- Vremea in Capitala va fi inchisa și deosebit de rece pana joi dimineața. Meteorologii anunța ploi, polei, vant, iar de miercuri pana joi dimineața ninsoare, scrie Mediafax.Potrivit unei prognoze speciale emise de ANM pentru București, pana luni seara vremea va fi rece și predominant inchisa.…

- Cadrele medicale de la ambulanta si oamenii legii deopotriva au ajuns la locul unui accident in care au fost implicate nu mai putin de opt autoturisme – trei aflate in trafic si restul parcate, din cate a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Coliziunea a avut loc in sectorul 6, mai exact la intersectia…

- Circulatia in Pasajul Unirii din Capitala este restrictionata, vineri dimineata, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.