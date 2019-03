BREAKING NEWS! A murit Zina Dumitrescu!

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, vestile ca Zina Dumitrescu se simte din ce in ce mai rau pareau ca nu se mai opresc. Astazi, 28 martie, Spynews.ro anunta in exclusivitate ca Zina Dumitrescu s-a stins din viata.

- In ultima perioada, vestile ca Zina Dumitrescu se simte din ce in ce mai rau pareau ca nu se mai opresc. Astazi, 28 martie, Spynews.ro anunta ... The post Zina Dumitrescu a murit! appeared first on Renasterea banateana .

- Cristian Doroș, un fost junior al celor de la Rapid, a murit la doar 27 de ani. Deocamdata nu se cunosc cauzele decesului. Fost coleg la juniorii Rapidului cu Alex Coman și Madalin Martin, Doros a incetat din viața in Anglia. „Un fost junior al Rapidului, de la grupa 1991, antrenata de Florica Draghici,…

- Carmen Șerban a avut un șoc atunci cand a aparut informația ca a murit. Familia și prietenii au sunat-o imediat, iar artista nu ințelege ce a fost in capul celui care a dat o astfel de informație. "Avem și noi familii, dar ai mei s-au obișnuit deja cu mizeriile astea. Pentru click-uri, oamenii sunt…

- In urma cu cateva zile, Zina Dumitrescu ajungea de urgența la spital. Deși acum a fost externata, starea ei nu este deloc mai buna. Mai mult, s-ar degrada pe zi ce trece, iar creatoarea nu ar da niciun semn ca vrea sa lupte pentru viața ei. In varsta de 82 de ani, Zina Dumitrescu este macinata de problemele…

- Zina Dumitrescu este in stare grava, informeaza Romania TV. Ea ajuns de urgența la spital, iar medicul Ioan Casian a dat ultimele detalii despre situația in care se afla creatoarea de moda. "A venit salvarea, a fost dusa la spitalul Elias, unde a fost investigata și i-a fost dat un tratament.…

- In ultima perioada, starea Zinei Dumitrescu nu a fost deloc buna, motiv pentru care, zilele trecute aceasta a ajuns de urgența la spital. Medicul Ioan Casian a dat ultimele detalii despre situația in care se afla creatoarea de moda. "A venit salvarea, a fost adusa la spitalul Elias, unde a fost investigata…

- Georgian Bura, tanarul de 19 ani care și-a pierdut viața azi (27 decembrie) dimineața in teribilul accident de la Seini a murit decapitat de un stalp din beton. Kilometrajul s-a blocat la 200 km/h, spun anchetatorii. Georgian era din localitatea Bixad. Nu exista urme de franare, semn ca tanarul ori…