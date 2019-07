Bosch se aşteaptă la un declin mai accentuat al producţiei auto în 2019 Bosch este cel mai mare furnizor de de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).



Din cauza declinului mai accentuat al productiei, Bosch nu va putea atinge marja de profit de 7% inregistrata in 2018, a declarat Stefan Asenkerschbaumer, intr-un interviu acordat publicatiei Boersen-Zeitung.



Compania estima o crestere a veniturilor si a marjei de profit de 6% - 7% in acest an.



