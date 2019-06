Stiri pe aceeasi tema

- Averea neta a populatiei din Romania a depasit anul trecut 2.000 de miliarde de lei, in apropiere de pragul maxim inregistrat in urma cu un deceniu, in anul 2008, iar activele imobiliare au avut cea mai mare pondere in avutia neta a romanilor, aproape 80%, potrivit datelor din Raportul asupra stabilitatii…

- Averea neta a populatiei din Romania a depasit anul trecut 2.000 de miliarde de lei, in apropiere de pragul maxim inregistrat in urma cu un deceniu, in anul 2008, potrivit datelor din Raportul asupra stabilitatii financiare publicat de Banca Nationala a Romaniei. Potrivit documentului citat, activele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR estima,…

- "Nu avem motive serioase (referitor la deprecierea monedei nationale fata de euro - n. r.) cu exceptia deficitului comercial, dar leul este cotat pe piata si influentele factorilor de pe piata sunt importante. In plus, la inceputul anului, am tras un semnal de alarma si, fara sa sperii pe nimeni,…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur. Propunerea legislativa pentru…

- Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei. Proiectul, iniţiat de preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, şi de senatorul Şerban…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere in randul destinațiilor de vacanța alese de turiștii britanici in perioada 2007 - 2017, potrivit datelor oferite in raportul pe 2018 al Organizației Mondiale de Turism, informeaza evening.co.uk, citat de Mediafax. O analiza facuta de compania de…