Dintre cele 4.260 de persoane incadrate in munca prin intermediul AJOFM, 2.011 sunt femei, iar 2.730 locuiesc in mediul rural. In ceea ce priveste varsta acestora, 1.614 au peste 45 ani, 1.025 nu au implinit inca 25 ani, 843 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 ani, iar 778 au intre 25 si 35 ani.

Raportul AJOFM Bistrita-Nasaud mai arata ca, in perioada ianuarie-septembrie, 6.583 de persoane au beneficiat de asistenta pentru inregistrarea in evidenta ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea asigurarii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea…