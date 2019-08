Bilantul mortilor in urma unei alunecari de teren produse de ploile musonice in sudul Myanmarului a ajuns la 65 pe masura ce operatiunile de cautare au continuat, a informat marti Departamentul de pompieri din aceasta tara, citat de DPA si Xinhua potrivit Agerpres Satul The Phyu Gon, situat la poalele unui munte, in orasul Paung din statul Mon, a fost devastat de o alunecare de teren in dimineata zilei de 9 august, la ora 7.00 a.m., dupa ce zona se confruntase cu ploi masive noaptea anterioara.



Peste doua zeci de case au fost distruse in urma alunecarii de teren. Peste 150 de sateni…