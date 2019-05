Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in Iași. Un barbat de 42 de ani a fost gasit mort duminica dupa-amiaza intr-o locuința, dupa ce a fost injunghiat mortal. Principalul suspect in cazul crimei este unchiul victimei, un pensionar de 80 de ani. Polițiștii au fost alertați sa intervina intr-o locuința din cartierul Alexandru…

- D. Nelu, in varsta de 42 de ani, a fost gasit mort intr-o locuinta de pe strada Musatini. Din primele informatii, el a fost injunghiat cu un cutit de unchiul sau, in varsta de 80 ani. Apelul la 112 s-a facut in jurul orei 14.40. La fata locului au ajuns politistii criminalisti. Crima a avut loc in locuinta…

- Un barbat de 47 de ani, din județul Prahova, a consumat alcool, iar apoi și-a ucis tatal, de 75 de ani, cu mai multe lovituri de cuțit. Dupa cateva ore de la comiterea crimei, barbatul a sunat la 112 și a povestit tot ce a facut. Vecinii au spus ca in casa in care locuiau aceștia se auzeau scandaluri…

- Un barbat din orasul aradean Lipova a fost retinut de politisti dupa ce si-ar fi injunghiat mortal fratele geaman, marti dupa-amiaza, in urma unui conflict pornit de la mostenirea casei parintesti, scrie Agerpres. Crima a avut loc intr-o casa din cartierul Soimos, din orasul aradean Lipova,…

- Procurorii din Alba ancheteaza un caz de omor produs noaptea trecuta, in localitatea Craciunelu de Jos. Potrivit unor surse, o femeie in varsta de 37 de ani și-ar fi injunghiat mortal soțul, in cursul nopții trecute. Victima este un barbat in varsta de 44 de ani. Crima s-ar fi petrecut pe fondul unei…

- Un barbat din localitatea argeseana Valea Iasului a fost injunghiat mortal, in noaptea de duminica spre luni, principala suspecta in acest caz fiind mama concubinei sale, conform agerpres.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges au precizat ca la 112 a fost sesizat…

- Crima in satul Moșana, raionul Donduseni. Intr-o gospodarie parasita din localitate a fost gasit cadavrul unui barbat, in varsta de 39 de ani.Potrivit Politiei, victima avea semne de moarte violenta. Oamenii legii au retinut un suspect, in varsta de 50 de ani.