Bancul zilei: ntrebări fără rost Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeti recruti li se prezinta pentru prima oara un tanc. Plutonierul comandant de grupa începe sa le explice:

- Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare?

Nimeni nu întreaba nimic.

- Pe tanc, se afla instalat un aruncator de grenade calibrul 120. Are cineva vreo întrebare?

Nimeni nu întreaba nimic.

- Tot pe tanc avem o statie de comunicatii radio. Are cineva vreo întrebare?

Un soldat ridica mîna timid.

- Da, soldat, spune!

