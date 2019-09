Stiri pe aceeasi tema

O noua furtuna ameninta Bahamas, la mai putin de doua saptamani dupa ce uraganul Dorian a devastat tara insulara, a anuntat vineri Serviciul National de Meteorologie din SUA, citat de DPA.Vineri, furtuna a trecut pe langa insula Cat din estul Bahamas.

- Persoanele evacuate, salvatorii si autoritatile estimeaza ca numarul mortilor va creste in urmatoarele zile intrucat tot mai multe corpuri neinsufletite sunt scoase de sub daramaturi intr-un cartier complet distrus din orasul Marsh Harbor, situat pe insula Abaco. Dorian a fost unul dintre cele mai puternice…

- Imagini apocaliptice dupa ce uraganul Dorian a traversat arhipelagul Bahamas. Peste 60% dintre case au fost distruse, iar șapte oameni au murit a anunțat premierul Hubert Minnis, dupa un tur aerian desupra regiunii Abaco. ​„Totul e devastat. Apocaliptic”, a comentat și Lia Head-Rigby…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuinte au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anuntat autoritatile si Crucea Rosie, potrivit site-ului postului BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anuntat ca decesele s-au inregistrat…

- Potrivit ultimului buletin al Centrului National pentru Uragane (NHC), furtuna Dorian, cu vant de pana la 95 km/h, va ajunge In Porto Rico, dar si in Insulele Virgine britanice si americane. Joi ar urma sa ajunga in insuele Turks and Caicos si Bahamas. Citeste si Un mort si noua raniti in…