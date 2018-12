Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la situația semnalata atat in presa cat și la nivelul instituției, cu privire la Complexul de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele aspecte: In cursul lunii noiembrie…

- Daniele Bracciali (40 de ani) si Potito Starace (37 de ani) si-au aflat pedepsele dupa trucarea mai multor meciuri in 2012. Tennis Integrity Unit i-a amendat pe cei doi italieni cu o suma totala de 350.000 de euro.De asemenea, acestia au primit si interdinctia de a mai evolua. In cazul lui…

- Cele 11 persoane retinute de politisti pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorilor din Centrul de plasament ''Sfantul Andrei'' din Ploiesti i-ar fi lovit cu brutalitate pe minori si le-ar fi adresat cuvinte jignitoare si amenintari, potrivit Inspectoratului de Politie…

- Conform seismologilor, in cazul uni cutremur major, zona de nord a Capitalei ar fi cea care va prelua cel mai puternic socul. Intocmirea hartii de risc seismic in Bucuresti a durat peste 10 ani si a fost luat in calcul seismul maxim posibil ca magnitudine - peste 7,5 - produs in zona Vrancea.

- Statisticile ne indica faptul ca in jur de 80% dintre romani nu stiu cum sa reactioneze in cazul unui seism, iar cei mai multi dintre ei ar lua decizii care s-ar putea dovedi fatale sau ar ingreuna interventia salvatorilor. Iata tot ceea ce trebuie sa știți despre cum se acționeaza atunci cand are loc…

- Un exercitiu national intitulat "Seism 2018" a inceput, sambata, la ora 9.00, scenariul acestuia presupunand ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Exercitiul vizeaza punerea in aplicare a Conceptiei nationale de raspuns post-seism.

- La o reuniune a comisarilor europeni de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, si Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, au prezentat un bilant al negocierilor dintre UE si Marea Britanie, care urmeaza sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul lunii…

- Simona Halep a aflat in urma unui control RMN ca sufera de hernie de disc, iar mai multe voci ii recomanda sa efectueze un tratament cu cortizon, pentru a reveni cat mai rapid in circuit. Ilie Nastase a spus ca acest tip de tratament este extrem de periculos pentru un sportiv.Citește și: Cutremur…