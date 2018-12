Autostrada Urbana se deschide vineri, aglomerandu-le drumul spre birou corporatistilor din Pipera

Dupa mai multe amanari, vinerea viitoare, pe 14 decembrie, Compania de Drumuri va deschide traficul pe Autostrada Urbana din Bucuresti, care face legatura intre Centura Capitalei si Soseaua Petricani.



Inainte sa deschida circulatia pe segmentul de 3,3 kilometri din Autostrada Transilvania (A3) din Capitala, Compania de Drumuri va face, vineri, receptia lucrarilor. Aceasta operatiune ar trebui sa fie, insa, mai degraba o formalitate, in conditiile in care, in linii mari, calitatea soselei a fost deja evaluata de specialistii Companiei de Drumuri, la prereceptie.



"Sigur, ne-am…