Atletico Madrid e cu ochii pe atacantul uruguayan Edinson Cavani

- Diego Costa nu va mai juca in aceasta ediție a LaLiga, dupa ce a primit joi o suspendare de 8 etape, informeaza Marca. com. Atacantul celor de la Atletico Madrid a platit astfel pentru ca l-a injurat pe arbitrul Gil Manzano și a pus și mana pe acesta.

- Antoine Griezmann (28 de ani) e gata sa lase Atletico Madrid pentru Barcelona. Si nu oricum, ci pentru un salariu cu sapte milioane de euro mai mic, scrie Mediafax.Potrivit Mundo Deportivo, Griezmann le-a transmis sefilor de pe Camp Nou ca regreta decizia luata vara trecuta, cand a refuzat…

- Cristiano Ronaldo a ieșit "șifonat" din meciul echipei naționale a Portugaliei cu selecționata Serbiei, incheiat la egalitate, scor 1-1 potrivit mediafax. Atacantul lui Juventus s-a ales cu nasul spart și cu o accidentare la coapsa dreapta, insa, potrivit presei internaționale jucatorul va…

- Atacantul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, a fost acuzat de comportament nepotrivit de catre UEFA, dupa ce a celebrat un gol marcat in poarta lui Atletico Madrid, in prima runda de calificari a Ligii Campionilor,...

- Starul lui Juventus a facut insa lumina in ceea ce privește situația sa. Cristiano Ronaldo nu concepe sa plece din Italia. “Nu mi-e dor de Spania, nici de Portugalia. Lucrurile sunt așa cum sunt. Bineințeles ca am lasat in spate mulți prieteni și un club mare (n.red. – Real Madrid),…

- Suporterii prezenți la meciul dintre Atletico Madrid și Juventus din prima manșa a „optimilor" Ligii Campionilor au fluierat imnul UEFA Champions League de la inceputul partidei. Fanii spanioli care și-au cumparat bilet la jocul de pe stadionul Wanda Metropolitano au fluierat fara incetare imnul. In…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo se pregatește de un nou duel in Liga Campionilor. Juventus va juca miercuri, 20 februarie, in optimile competiției cu Atletico Madrid, iar partida tur se va desfașura pe Wanda Metropolitano, de la ora 22:00, informeaza Mediafax.Citește și: Hoții au dat…

- Real Madrid a caștigat derby-ul cu Atletico Madrid, 3-1 pe Wanda Metropolitano, noul stadion al lui Atletico. Real a deschis scorul dupa doar 16 minute, prin Casemiro, care a finalizat superb, din foarfeca, din fața porții, dupa o deviere cu capul al lui Sergio Ramos. In minutul 25, Antoine Griezmann…