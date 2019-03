Stiri pe aceeasi tema

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți in urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul și ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian, conform Mediafax. ...

- Mai multi oameni au fost ucisi in timpul unor incidente armate asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch in timpul rugaciunii de vineri, a declarat politia, care a anuntat o arestare, informeaza AFP, citat de Agerpres.roDecesele, din cate stim, s au produs in doua locuri, o moschee…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale.

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale.Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine…

- Mai multe persoane au fost ucise in timpul unor incidente armate asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch in timpul rugaciunii de vineri, au declarat autoritațile, informeaza AFP.

- Politia din Noua Zeelanda a retinut patru persoane vineri, dupa incidentele armate care au avut loc la doua moschei in orasul Christchurch, scrie agerpres.ro."Exista patru persoane in custodie.

- Un tragator a deschis focul asupra a peste 200 de oameni in moscheea Al Noor din orasul Christchurch, Noua Zeelanda. Politia si martorii care au reusit sa fuga spun ca exista multiple victime, relateaza CNN. De asemenea, politia avertizeaza asupra mai multor tragatori, existand suspiciunea ca mai multe…