Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de astronomi a descoperit cel mai indepartat obiect observat vreodata in Sistemul Solar si este primul care a fost detectat la o distanta mai mare de 100 de unitati astronomice (UA - distanta de la Pamant la Soare).

- Un grup de astronomi francezi a descoperit existenta unei exoplanete gazoase, denumita GJ 3470b, care ar fi pierdut o treime din masa de la nasterea sa si care va sfarsi prin a se volatiliza complet, ca urmare a vecinatatii de steaua sa, relateaza joi EFE.

- Un grup de astronomi francezi a descoperit existenta unei exoplanete gazoase, denumita GJ 3470b, care ar fi pierdut o treime din masa de la nasterea sa si care va sfarsi prin a se volatiliza complet, ca urmare a vecinatatii de steaua sa, relateaza joi EFE. Proximitatea stelei sale ar fi…

- Datele culese cu ajutorul ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) arata ca cea mai luminoasa galaxie din Univers extrage circa jumatate din masa a cel putin trei galaxii vecine mai mici.

- Cercetatorii au descoperit o planeta in orbita uneia dintre cele mai apropiate stele de Soarele nostru, steaua lui Barnard. Exista sanse ca aceasta sa poata sustine viata, in conditiile in care atmosfera este destul de densa.

- Hyperion are o masa de un milion de miliarde de ori mai mare decat Soarele si este atat de imdepartat incat este vazut dinspre Pamant asa cum arata cu miliarde de ani in urma. "Hyperion este ca 5.000 de galaxii Calea Lactee", a declarat astronomul Steffen Miefke, director de operatiuni al Observatorului…

- Astronomii au identificat ceea ce pare a fi prima Luna detectata in afara sistemului nostru solar, un gigant gazos de marimea planetei Neptun, care nu seamana cu nicio Luna cunoscuta pana in prezent si care...

- Dupa ce un telescop din Hawaii a observat un obiect straniu numit „Oumuamua” in spatiu, in octombrie 2017, cercetatorii au incercat sa afle de unde provine. Obiectul are forma unui trabuc si se misca inexplicabil de rapid.