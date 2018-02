Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul violator, condamnat la opt ani de inchisoare Asistentul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Braila acuzat ca a sedat si violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel la opt ani de închisoare. El este obligat, împreuna cu unitatea medicala,…

- Viorel Micu, de 60 de ani, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce in iulie o adolescenta de 16 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pentru viol pe Viorel Micu (60 de ani), asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila. Barbatul a scandalizat opinia publica in 2015 dupa ce a iesit la iveala faptul ca ar fi violat zeci de paciente.

- Munir Mohammed, solicitant de azil in Regatul Unit, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, din care va executa minimum 14 ani, iar Rowaida El Hassan, pe care o cunoscuse prin intermediul unui site matrimonial pentru musulmani, la 12 ani de inchisoare, pentru intentia de a comite un atentat…

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Tribunalul București a dat, astazi, sentința in cazul profesorului Dan Pacurariu, acuzat de uciderea fostei sale iubite, profesoara de limba chineza, Mihaela Fulga, in urma cu aproape 20 de ani. Profesorul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare. Sentința nu este definitiva. Totodata, magistrații au…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva.

- Mihai Bogdan Matache, un cunoscut proxenet din Braila, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Galati la doi ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, alte patru persoane primind pedepse tot cu suspendare.

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat, joi, de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva. Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni…

- Curtea de Apel Galati i-a condamnat definitiv la pedepse cuprinse intre doi si opt ani si opt luni de inchisoare pentru tentativa la omor calificat pe noua barbati care in decurs de cateva ore au semanat groaza in randul localnicilor din comuna galateana Mastacani, lovind cu topoare, bate si securi…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu executare. Curtea de Apel i-a dat aceasta sentinta, care este definitiva, intrr-un dosar de trafic de influenta.

- Andrei Lazar, baiatul unei judecatoare din Craiova, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanta la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere, dar si pentru lovire si alte violente. Sentinta a fost data pe 1 februarie si este definitiva.

- La sfarsitul anului 2016, Anton Balmus, un barbat de 47 de ani, si-a lovit concubina cu un cutit in zona umarului drept, iar aceasta a murit cateva ore mai tarziu la spitalul din Targu Bujor din cauza hemoragiei. Ancheta politistilor a scos la iveala un alt lucru tulburator. Copilul de 8 ani…

- Barbatul care a intrat in locuinta Arhiepiscopului Tomisului si a furat un engolpion, o distinctie a rangului de episcop, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanta la un an si jumatate de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva.

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri.Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare,…

- Curtea de Apel Galati a hotarat ca Anton Balmus, un galatean de 47 de ani, sa ajunga la inchisoare pentru omor si rele tratamente aplicate minorului, decizia instantei fiind definitiva. Barbatul si-a ucis concubina cu un cutit si si-a maltratat copilul, batandu-l sistematic cu palmele, cu pumnii si…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat în urmarire de polițiștii clujeni, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la închisoare cu executare în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu și trebuia sa fie

- Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Cluj a redus cu doua luni pedeapsa pronuntata de prima instanta. Politicianul a fost trimis in judecata pentru coruptie.

- Magistratii Curtii de Apel Galati au pronuntat vineri, 26 ianuarie 2018, sentinta definitiva in cazul lui Ivanciu Corcioveiu. Este vorba despre barbatul de 24 de ani din Chiraftei care, in 2016, a lovit mortal cu masina doi copii la Foltesti si apoi a fugit din tara. Tanarul nu avea permis cand a comis…

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, in timp ce alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Decizia nu…

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul lui Nicolai Boghici, fost presedinte la „Otelul Galati“. Omul de afaceri a fost acuzat alaturi de alte patru persoane ca, in perioada ianuarie-februarie 2007, a constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) l-a condamnat pe fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Timis, Constantin Ostaficiuc, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in forma continuata, in dosarul finantarii ilegale a Clubului de Fotbal Poli Timisoara, cand acesta era condus…

- Omul de afaceri constanțean, Sorin Strutinsky, considerat trezorierul afacerilor tandemului Radu Mazare-Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, cumulat, la șapte ani și patru luni inchisoare intr-un dosar in care a fost cercetat pentru savarșirea mai multor infracțiuni, in forma continuata, de trafic…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…

- Memet Ali Gener, un tulcean de 26 de ani, este primul roman condamnat la inchisoare cu executare, in prima instanta, pentru ca a omorat un caine. Acum, Curtea de Apel Constanta judeca apelul.

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Viorel Milcu, asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol de prima instanta.

- Adrian Duicu (PSD), fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie.

- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza: asistent medical 6 posturi – Centrul de Sanatate Multifunctional Parscov; asistent medical debutant 6 posturi – Centrul de Sanatate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Gheorghe Brehui (67 de ani), un barbat din localitatea Busteni, trimis in judecata pentru viol, victima fiind chiar mama sa, o batrana in varsta de 87 de ani, a fost achitat de Curtea de Apel Ploiesti. In prima instanta, Brehui a fost condamnat de Judecatoria Sinaia la 7 ani de inchisoare cu executare…

- Tribunalul Constanta a respins, ieri, ca inadmisibila, cererea formulata de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, de revizuire a cauzei in care a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru presupusa subfinantare a Centrului Militar Zonal…

- Ștefan Alexandru, barbatul care a incendiat doi oameni fara adapost in Galați, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru dublu omor calificat prin cruzimi. Cel poreclit „Nazistul” a contestat deja sentința pronunțata de Tribunalul Galați care nu este insa definitiva. Cauza urmeaza sa fie judecata…