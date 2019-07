Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-șef al municipiului Chișinau, Ivan Diacov, a scris ca actualul șef-adjunct al Procuraturii Generale, Igor Popa, l-ar fi verificat in 2015 pe un procuror, eliberat din funcție, daca intr-adevar este in coma, in care a cazut dupa ce ar fi fost impus sa iși dea demisia.

- O fetita de 12 ani, care sufera de purpura trombocitopenia idiopatica (ITP), o boala care omoara trombocitele din sange, a descoperit o solutie prin care spitalele sa nu fie atat de ingrozitoare pentru copii.

- A fost luata, impotriva vointei sale, din bratele celei pe care o numea mama sub un potop de plansete si urlete. Este povestea unei fetite de opt ani, care a fost despartita de familia care o crescut-o de cand era un ghemotoc, pentru a fi adoptata de o familie de romani din America.

- Alexandra, fata unui pompier de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta, are nevoie de noi pentru sansa ei la viata Oricat din putinul nostru ii poate face o bucurie Acea bucurie de a trai Haideti sa fim alaturi de ea si de familia ei Va multumim Potrivit ISU…

- De Ziua Mondiala a Hipertensiunii, medicii trag un semnal de alarma! Patru din zece romani au aceasta boala. Multi nu stiu insa acest lucru si, astfel, nu se trateaza. Afectiunea poate duce la accident vascular cerebral sau la infarct.

- O fetița de 3 ani a murit la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria" din Iași, unde fusese internata cu sindrom hemolitic uremic. Boala a fost cauzata de bacteria E.coli. Direcția de Sanatate Publica a inceput ancheta. Detalii de la Ilinca Nazarie.