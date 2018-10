Apropiat al lui Ion Iliescu: PSD nu mai produce idei ci doar motive de breaking news

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este departe de a fi tara in care ideile conteaza, si tot ce ni se intampla confirma aceasta afirmatie. Cu toate acestea, ideile sunt cele care structureaza viitorul, politicile publice, guvernarea. Ideile au construit democratia, ideile au construit institutii, ideile au castigat alegerile,…

- ”Ma tem ca umorul domnului Dragnea este de o factura aparte, care, pe mine, unul, ma face sa simt un gust amar, citind astea: "Traian Basescu a facut multe greseli in mandatul lui, dar niciodata nu si-a denigrat tara si in multe randuri a fost si s-a batut pentru ca orice lider european sa inteleaga…

- Deputatul USR Daniel Stanciu Viziteu, membru in comisia parlamentara de control a activitatii SRI, a declarat, marti, inainte de audierea fostului director al serviciului secret, George Maior, ca planul PSD este de a „livra motive pentru o amnistie".

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a declarat ca in cazul in care presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea nu convoaca sesiunea extraordinara, ceruta de alesii PNL, USR si PMP, atunci liberalii vor depune, miercuri, o plangere penala impotriva acestuia pentru abuz in serviciu.

- Deputatul PSD Marius Budai susține, intr-o postare pe Facebook, ca exista un " enorm atac impotriva Romaniei", unul dintre motive fiind "gestionarea și direcționarea bugetului UE catre zone prestabilite"."Buna ziua! Va aduc in atenția dumneavoastra 5 motive pentru care se produce acest…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca partidul din care face parte are suficiente argumente pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de tradare naționala și este de parere ca suspendarea trebuia facuta inainte ca Iohannis sa o demita pe Laura Codruța Kovesi. Deputatul se declara convins ca…

- O arata un mesaj postat de un susținator al lui Dacian Cioloș pe numele sau Nicolas Valentin Vartan. ”A MAI CRAPAT UN INFRACTOR PSD ! Ion Stan era impreuna cu soția la mare, cand i s-a facut rau. A fost transportat la spital, dar a murit in urma unor complicații provocate de diabetul de care…