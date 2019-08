Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 iulie, un reactor de la centrala nucleara Beloiarsk, din Munții Urali, a fost oprit pentru cateva zile, in urma activarii unui mecanism de siguranța. Duminica, 18 august, Unitatea 4 a aceleiași centrale a fost oprita și ea, in urma detectarii unei erori la sistemul de siguranța, informeaza Mediafax…

- Nu exista date care sa confirme sau sa indice existenta unor factori de risc radiologic pentru populatia de pe teritoriul Romaniei sau pentru mediu care sa impuna luarea unor masuri de raspuns, au anuntat duminica, intr-un comunicat de presa comun, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU),…

- Nu exista date care sa confirme sau sa indice existenta unor factori de risc radiologic pentru populatia de pe teritoriul Romaniei sau pentru mediu care sa impuna luarea unor masuri de raspuns, au anuntat duminica, intr-un comunicat de presa comun, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența transmite ca „nu exista date care sa confirme sau sa indice existența unor factori de risc radiologic pentru populația de pe teritoriul Romaniei sau mediu care sa impuna luarea unor masuri de raspuns”. Precizarile IGSU vin in contextul in care in spațiul…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena nu a publicat depasiri ale nivelului de radioactivitate la nicio statie din lume, potrivit lui Rodin Traicu, presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor nucleare (CNCAN). Oficialii romani spun ca incidentul nuclear din poligonul…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena nu a publicat depasiri ale nivelului de radioactivitate la nicio statie din lume, potrivit presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor nucleare (CNCAN), potrivit Agerpres.Acesta a precizat ca inca de joia trecuta…

- Anuntul vine dupa ce duminica Teheranul a facut cunoscut ca a inceput sa imbogateasca uraniu peste limita de 3,67% impusa de acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian.Purtatorul de cuvant al OIEA Behrooz Kamalvandi a mentionat, citat de agentia Tasnim, ca Teheranul…

- "SUA sustin ca nu exclud recurgerea la forta (...). Aceasta ar insemna o catastrofa pentru regiune. Aceasta ar provoca o escaladare a violentelor si o crestere a numarului de refugiati", a declarat Putin in timpul sedintei anuale de intrebari-raspunsuri cu cetatenii rusi, transmisa in direct la televiziune.…