- Autoutilitara marca Mercedes-Benz,model Sprinter 311 CD,numar de identificare WDB9036231R356921,cilindree 2148 cmc motorina, culoare alb-gri The post Anunț licitație – vanzare bunuri mobile appeared first on Renasterea banateana .

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul…

- Secția a II-a Civila și de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Bacau a dat, miercuri, 24 aprilie, o sentința favorabila Prefecturii Bacau, care a solicitat anularea hotararii Consiliului Local (CL) Comanești cu privire la „delegarea gestiunii prin atribuire directa catre SC Eco Valea Muntelui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 19,64 milioane lei (4,13 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unui sector din Drumul National 66 (DN66), proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, potrivit unui anunt…

- S.C. E.ON Servicii S.R.L., organizeaza in data de 19 aprilie 2019, incepand cu ora 10,00, la sediul din Targu Mures, bulevardul Pandurilor nr. 42, licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor imobile, proprietate a S.C. Delgaz Grid S.A.: - Proprietate…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 18 aprilie 2019, ora 12.00, in Piața Agroalimentara Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de vanzare destinate produselor agroalimentare. Procedura de organizare si desfașurare…

- ​​​​​A N U N Ț PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICA, A UNUI SPAȚIU IN SUPRAFAȚA UTILA DE 10 MP, SITUAT IN TURDA, STR. ANDREI MUREȘANU NR.16 , CU DESTINAȚIE DESFAȘURARE