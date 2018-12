Anunț important în cadrul grupului Renault. Care este viitorul modelelor Dacia „Scopul meu este sa avem un portofoliu unic Renault la nivel mondial. Sunt modele Dacia care se vand cu emblema Renault pe unele piețe și vreau sa pun stop acestui fapt. Mașinile Renault sunt mai scumpe in unele zone, iar mașinile Dacia sunt relativ moderne și accesibile, așa ca le-am pus embleme Renault. Acest lucru ne-a ajutat sa caștigam teren acolo. Dar pentru ca acum vindem tot mai multe autovehicule Renault in Rusia, de exemplu, o sa incepem sa le diferențiem intre ele”, a spus Van den Acker. Potrivit oficialului Renault, singurul model care se va mai vinde pentru o perioada mai lunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

