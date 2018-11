Anunt de la CFR Calatori despre circulatia trenurilor in intervalul 30 noiembrie – 2 decembrie. LISTA TRENURILOR ANULATE

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca in minivacanta prilejuita de sarbatorirea Sfantului Andrei si a Zilei Nationale capacitatea de transport este adaptata, astfel: Sunt suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii in limita parcului de material rulant disponibil. Unele trenuri sunt…

- CFR Calatori anunta modificari in orarul trenurilor pe perioada minivacantei de Sfantul Andrei si 1 Decembrie. Astfel, vor fi suplimentate trenurile pe rutele cele mai solicitate si vor fi anulate unele pe care traficul este redus semnificativ.CFR Calatori informeaza ca in minivacanta prilejuita…

- CFR Calatori a instituit Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarii Cod galben de ninsori in marea majoritate a regiunilor tarii, informeaza compania printr-un comunicat. Reprezentantii societatii precizeaza ca in prezent nu sunt trenuri anulate sau blocate, iar circulatia se desfasoara in conditii…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 28 octombrie, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare.

- Asa cum se intampla in fiecare an, in ultimul week-end din octombrie, trecem la ora de iarna.Nu uitati deci sa va reglati ceasurile, in noaptea de sambata spre duminica. Asadar, ora 4 va deveni ora 3.E drept ca telefoanele inteligente se regleaza singure, in ceea ce priveste ceasul. Ramane de vazut…

- CFR iși informeaza calatorii ca trecerea la ora de iarna nu va influența mersul trenurilor. O parte din garnituri vor fi oprite in stații, pentru a respecta orarul. CFR Calatori ii informeaza pe cetațeni ca mersul trenurilor nu va fi schimbat odata cu trecerea la ora de iarna, ora Europei Orientale.…

- Timp de doua zile, în luna octombrie, câteva trenuri de calatori vor fi anulate ca urmare a închiderii traficului feroviar pe ruta Constanța-Mangalia-retur. Traficul feroviar va fi închis pentru efectuarea unor lucrari între stațiile Agigea Ecluza și Eforie Nord, în…

- Doua vagoane ale unui tren de marfa incarcat cu zgura granulata, apartinand CFR Marfa, s-au desprins din mers, intre Ploiesti Est si Dambu, circulatia trenurilor de calatori nefiind afectata, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES,