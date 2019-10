Stiri pe aceeasi tema

- Constanteanca Antoanela Manac, desemnata si in 2018 "sportivul anuluildquo; de Federatia Romana de Triatlon, a avut cea mai frumoasa aniversare de 24 de ani, in aceeasi zi cucerind medalia de bronz la Jocurile Mondiale pe plaja de la Doha, in proba de aquathlon. A fost prima editie a competitiei, iar…

- Campionatele Mondiale gazduite de Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, s-au transformat intr-un veritabil dezastru sportiv din cauza conditiilor meteo teribile si a dezinteresului localnicilor pentru eveniment.

- Sportiva romana Alina Rotaru s-a clasat pe locul 6 in finala probei de saritura in lungime, duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale de atletism de la Doha (Qatar). Rotaru, atleta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ocupat locul 6 la Doha cu performanta de 6,71 m, reusita din a cincea…

- Sportiva romana Andreea Panturoiu s-a calificat, joi, in finala probei de triplusalt, la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar), cu performanta de 14,12 metri.Panturoiu, legitimata la CSM Bucuresti, a prins finala cu al 12-lea rezultat din calificari, ultimul.

- Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea s-a calificat in semifinalele probei de 1.500 m la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar). Romanca a inregistrat al 15-lea timp din serii, 4 min 07 sec 76/100. Aceasta va evolua astazi, in semifinale, de la ora 23:00. „Nu a fost o cursa usoara. A…

- Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea s-a calificat in semifinalele probei de 1.500 m, miercuri, la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar). Romanca a fost inregistrata cu al 15-lea timp din serii, 4 min 07 sec 76/100, si va evolua joi, in semifinale, de la ora 23:00 (ora Romaniei). ''Nu…

- Triatlonista constanteana Antoanela Manac a participat, in week-end-ul care tocmai a trecut, la Cupa Continentala de triatlon olimpic din Maroc, organizata in orasul Agadir. Sportiva de la malul marii a inotat 1.500 de metri, a pedalat 40 de kilometri si a alergat 10 kilometri. Ea a terminat competitia…

- Sportiva romana Bianca Pascu a obtinut medalia de bronz in proba individuala de sabie, sambata, la Campionatele Mondiale de scrima de la Budapesta, dupa ce a fost invinsa in semifinale de ucraineanca Olga Harlan, cu scorul de 15-5. Bianca Pascu (31 ani), medaliata cu bronz la Europenele…