Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan si intreaga ei familie traiesc o viata de lux in Dubai! Au un apartament si o casa, in Dubai si in Abu Dhabi. Ceea ce este uluitor este faptul ca apartamentul se afla intr-un hotel din cea mai scumpa zona din Dubai, acolo unde oricine si-ar dori sa locuiasca.

- Formeaza unul dintre cele mai bogate cupluri din Romania. Sunt contestati, urmariti, criticati, dar si admirati. Impreuna au reusit sa adune o avere impresionanta si duc o viata fabuloasa. Au impreuna un baietel, dar si-au crescut si copiii din casniciile anterioare cu aceeasi dragoste si fara sa faca…

- Imagini cu fosta gimnasta Nadia Comaneci fac inconjurul mapamondului. Romanca a facut senzație la deschiderea Premiilor Laureus. Aceasta a fost protagonista unui moment amuzant alaturi de actorul James Marsden, luni seara, la Monaco, in deschiderea galei Laureus, la care printre nominalizati se numara…

- Anamaria Prodan a dezvaluit unde locuiește bona Nuți, cea care lucreaza de foarte mulți ani pentru familia sa. Elena Fulgeanu, alias Nuți, este unul dintre oamenii de incredere ai impresarei Anamaria Prodan. Desi femeia a demisionat in 2010, Anamaria Prodan a convins-o sa se intoarca repede acasa.…

- Cum ne-o amintim pe Nadia Comaneci, prima gimnasta din istoriecare a primit nota 10? Mulți dintre noi o vizualizeaza jongland cu emoțiile, pe 8 iulie 1976, pe podiumul de la Montreal, insa puțini au avut șansa sa priveasca imagini din copilaria Nadiei. Site-ul informat24.ro a publicat cateva fotografii…